Nora Neuteboom, Volkswirtin bei ABN AMRO, rechnet damit, dass die Türkei 2019 in eine Rezession rutscht. Sie glaubt, dass das Wachstum drei Quartale in Folge im negativen Bereich liegen wird. Wichtige Zitate "Die Währungsabwertung in Kombination mit einer hohen Inflationsrate (21,6% yoy im November) wird den Konsum weiter bremsen. Wir gehen davon aus, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...