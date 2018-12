Hohe Kerosinpreise und der harte Wettbewerb werden schwache Airlines in Europa zum Aufgeben zwingen. So prophezeiten es für dieses Jahr etwa Lufthansa-Chef Carsten Spohr und seine Gegenspieler, Ryanair-Boss Michael O'Leary und Willie Walsh vom British-Airways-Mutterkonzern IAG. Die Großen der Branche sehnen schon lange die Bereinigung am dicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...