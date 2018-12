Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



"Kinder gehören nicht in Kriegsgebiete oder an Arbeitsplätze, sondern in Schulen", sagte Salim Abdullah Nemar, Generalsekretär von Al Mahra. "Bildung ist nicht nur für die Entwicklung der jungen Generation entscheidend, sondern für das gesamte Land, und der Werdegang zu glücklichen, gesunden und produktiven Bürgern beginnt im Klassenzimmer", erläuterte Nemar. "Wir danken dem Königreich Saudi-Arabien für die Unterstützung bei der Schulbildung von zehntausenden Kindern in Mahra."



"Die Zukunft von Jemen gehört seinen Kindern, und die jemenitischen Kinder haben ein enormes Potenzial", sagte Abdelhadi Al-Gahtani, Direktor des SDRPY in Al Mahra. "Während die Houthi-Aufstandsbewegung seit Jahren zahllose Schulen in Jemen geschlossen hat, arbeitet das Königreich beharrlich daran, jedes einzelne dieser Bildungszentren wieder zu eröffnen und - wie hier in Mahra - sogar neue zu errichten."



Seit die Houthis-Rebellen ihre Kampagne zur Übernahme von Jemen im Herbst des Jahres 2014 begannen, wurden mehr als 3.500 Schulen geschlossen. Darüber hinaus zeigen Berichte von UNICEF Yemen, dass Schulen in ganz Jemen von Schäden direkter Angriffe, Plünderungen, Bedrohungen und Umwandlung in militärische Nutzung, einschließlich der Lagerung von Waffen und Ausrüstung der Houthis in Schulgebäuden, betroffen waren. Die Vereinten Nationen sind ferner zu dem Schluss gekommen, dass die vom Iran unterstützten Houthi-Milizen Kinder zum Verlassen ihrer Schulen zwingen, als Soldaten rekrutieren und in Kriegsgebieten einsetzen.



SDRPY-Vertreter erkunden die Region im Rahmen einer Rundreise mit Beamten des Gouvernements Al Mahra, die eng mit der jemenitischen Regierung zusammenarbeiten, um Projekte des SDRPY in einem breiten Spektrum von Bereichen zu implementieren. Beamte der jemenitischen Ministerien für Gesundheit, Transport, Strom und Energie sowie öffentliche Bauvorhaben und Infrastruktur nehmen ebenfalls an der Tour teil.



Zu den inspizierten SDRPY-Projekten gehörten u. a: (1) eine neue Grundschule mit 12 Klassenzimmern in Nishtun, die nach den spezifischen Anforderungen der einheimischen Bevölkerung gebaut wird; (2) 10 kürzlich gebohrte Brunnen und eine 20 km lange Wasserversorgungsleitung, die Wadi Fouri mit Wadi Jiza verbindet, von wo aus das Wasser in das Verteilungsnetz eingespeist wird, das auch durch den größten Wassertanker Jemens bedient wird; (3) der Neubau eines Dialysezentrums, eines Operationssaales und einer Intensivstation am Al Ghaydah Central Hospital; (4) der Ausbau und die Verbesserung des Hafens von Nishtun durch Bereitstellung eines 264-kW-Generators (KVA330), eines 30-Tonnen-Kranes und eines 5-Tonnen-Gabelstaplers sowie (5) die Lieferung von fünfzehn 5.000-Liter-Tankfahrzeugen von Mitsubishi.



