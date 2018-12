Am 16. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund auswärts gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:2 verloren. In der 22. Minute erzielte Dodi Lukebakio Ngandoli das Führungstor für die Düsseldorfer.

Der Dortmunder Jacob Bruun Larsen hatte sich die Kugel auf der linken Angriffsseite vom Düsseldorfer Oliver Fink abnehmen lassen. Kevin Stöger flankte daraufhin direkt weit in die gegnerische Hälfte, wo Lukebakio frei vor dem Dortmunder Torhüter Roman Bürki auftauchte und das Leder von der Strafraumkante in die untere linke Ecke schoss. In der 56. Minute baute Jean Zimmer die Düsseldorfer Führung sogar noch weiter aus. Nach einem Einwurf im linken Mittelfeld hatte Takashi Usami das Spiel von der linken auf die rechte Seite verlagert, wo Zimmer aus gut 21 Metern mit einem wuchtigen Rechtsschuss genau in den linken Winkel traf.

Paco Alcácer erzielte in der 81. Minute den Dortmunder Anschlusstreffer per Kopf. BVB-Stürmer Jadon Sancho hatte auf der rechten Seite seinen Teamkollegen Lukasz Piszczek an der Grundlinie bedient, der punktgenau auf Alcácer flankte, sodass dieser den Ball platziert ins lange Eck köpfen konnte. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Hertha BSC - FC Augsburg 2:2, VfL Wolfsburg - VfB Stuttgart 2:0.