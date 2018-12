SAN DIEGO, Dec. 18, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience, ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher und Stoffwechselerkrankungen anbietet, hat vor kurzem die Erweiterung seiner bestehenden Forschungskapazitäten im Bereich der translationalen Onkologie durch die Eröffnung eines neuen Standortes in Suzhou, Jiangsu, China, bekanntgegeben.



Die große Datenmenge, die jetzt aus der präklinischen und klinischen Forschung zur Verfügung steht, erfordert spezialisiertes Know-how in den Bereichen Bioinformatik, der Analyse von Massendaten und eigens dafür bestimmte Speicheranlagen. Der neue Standort von CrownBio konzentriert sich auf die Integration der Erfahrungen des Unternehmens in der präklinischen und translationalen Forschung mit modernsten digitalen Technologien zur Entdeckung von prädiktiven Biomarkern und der Entwicklung neuer und begleitender Diagnostika.

Der Standort Suzhou wird das Kompetenzzentrum für Systembiologie und die Untersuchung von klinischen Proben von CrownBio werden. Dieser neue Standort befindet sich im Herzen des BioBay Science Park, einem der führenden biopharmazeutischen Zentren Chinas. Er wird CrownBio außerdem in einen engeren Kontakt mit regionalen und globalen Pharmaunternehmen bringen.

CrownBio wird seine derzeitige Plattform für die translationale Onkologie verbessern, indem es seine bestehenden Dienstleistungen erweitert und zusätzliche Dienstleistungen für fortschrittliche Systembiologie entwickelt, einschließlich Bioinformatik, Big Data und maschinelles Lernen sowie der Identifikation von Biomarkern und der Untersuchung klinischer Proben.

"Unser neu eingerichtetes Kompetenzzentrum widmet sich der Erforschung der Fülle an Daten, die aus jahrelanger präklinischer und translationaler Forschung zur Verfügung stehen", sagte Dr. Henry Li, Senior Vice President of Global Scientific Research and Innovation bei CrownBio. "Der Standort wird unser umfangreiches Know-how im Bereich der Datenanalyse und der Untersuchungen nutzen, um die Nutzbarmachung großer Datenmengen zu verbessern, die als Leitfaden für präklinische Programme dienen werden."

Dr. Jean-Pierre Wery, CEO von CrownBio, kommentierte dies wie folgt: "Der Standort Suzhou ist das unmittelbare Ergebnis der gestiegenen Kundennachfrage und der Marktdynamik. Er wird es uns ermöglichen, sowohl eine größere Anzahl von Studien unserer Kunden zu unterstützen als auch das Erreichen unserer Ziele im Bereich der Bioinformatik zu beschleunigen, was wiederum die Entwicklung der nächsten Generation der Präzisionsmedizin erleichtern wird."

Über Crown Bioscience Inc.

CrownBio ist ein globales Unternehmen im Bereich der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie sowie entzündlicher, kardiovaskulärer und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Mit einem umfassenden Portfolio relevanter Modelle und prädiktiver Tools unterstützt CrownBio seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten. Erfahren Sie hier mehr über CrownBio: https://www.crownbio.com