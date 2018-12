QUEBEC CITY, Dec. 19, 2018 , , ein Branchenführer, der die vielseitigste und skalierbarste LiDAR-Plattform für den Automobil- und Mobilitätssektor anbietet, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen für QNX OS for Safety als Betriebssystem für seine Digital-Signal-Processing-Bibliothek LeddarSP entschieden hat. Die LeddarSP-Software wird mit LeddarCore-Systems-on-chip verwendet und bildet mit diesen gemeinsam die LeddarEngine, die in das Herzstück einer Vielzahl von LiDAR-Sensoren eingebettet ist und ADAS-Anwendungen sowie Anwendungen für autonomes Fahren ermöglicht.



"Wir glauben, dass es keine Sicherheit ohne Gefahrenabwehr gibt", sagte Grant Courville, VP von QNX Product Management and Strategy bei BlackBerry. "Wir freuen uns, dass wir LeddarTech, einem Branchenführer in der LiDAR-Technologie, die zuverlässige Grundlage für den Aufbau wettbewerbsfähiger automobiler und unternehmenskritischer Systeme auf sichere und kostengünstige Weise liefern können."



"LeddarTech hat sich für BlackBerry als Lieferanten für das Betriebssystem seiner LeddarEngine entschieden, da QNX OS for Safety in der Lage ist, das fortschrittlichste und sicherste Embedded-Betriebssystem anzubieten, das für den Einsatz in sicherheits- und unternehmenskritischen Anwendungen wie ADAS und autonomem Fahren entwickelt wurde", sagte Antonio Polo, Vice-President Engineering bei LeddarTech. "Kunden, die sich für unsere LeddarEngine-Lösung entscheiden, können ihre Markteinführungszeit verkürzen, indem sie das Betriebssystem QNX OS for Safety verwenden, um die patentierten Signalverarbeitungsalgorithmen von LeddarTech zu nutzen. Damit können Tier-1-Lieferanten und Systemintegratoren die differenzierten LiDAR-Lösungen entwickeln, die sie benötigen, um die spezifischen Anforderungen zahlreicher Automobil- und Mobilitätsanwendungen zu erfüllen."

QNX OS for Safety 2.0 verfügt über die Zertifizierungen ISO 26262 von ASIL D und IEC 61508 SIL3 des TÜV Rheinland, international führend in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung von Sicherheit und Qualität.



