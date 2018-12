Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FRE: Fresenius am 18.12. -2,38%, Volumen 146% normaler Tage , MRK: Merck KGaA am 18.12. -2,02%, Volumen 117% normaler Tage , DB1: Deutsche Boerse am 18.12. -1,81%, Volumen 164% normaler Tage , DPW: Deutsche Post am 18.12. 1,73%, Volumen 133% normaler Tage , 1COV: Covestro am 18.12. 1,77%, Volumen 142% normaler Tage , LHA: Lufthansa am 18.12. 1,88%, Volumen 84% normaler Tage , DAX: -0,29% Aktie Symbol SK Perf. Lufthansa LHA 19.260 1.88% Covestro 1COV 43.670 1.77% Deutsche Post DPW 25.270 1.73% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...