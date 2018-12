Sie haben noch nichts für Ihre Schwester, den Kollegen, die beste Freundin, die Nachbarn? Bevor Sie jetzt panisch irgendeinen Plunder kaufen: Schenken Sie Cash. Gut gemacht ist das ein unvergessliches Geschenk.

So! In weniger als einer Woche werden in ganz Deutschland wieder tonnenweise Geschenkpapier aufgerissen. Millionenfach wird Menschen das Herz rasen, weil es für sie eben kein Leichtes ist, überzeugend "Ach, das ist aber nett. Danke!" zu flöten, wenn das Gehirn unwillkürlich sendet: "Was soll ich mit dem Quatsch?" Nicht jeder beherrscht diese so hohe Weihnachtskunst. Dann knallen Türen, fließen Tränen, enden Ehen.

Das ist dann das erschütternde Ergebnis vieler Stunden panischer Geschenke-Shopping-Touren vorab: "Was mag die wohl, was wünscht der sich, hat die das schon, kann der das gebrauchen?"

Neben der aufwühlenden Frage: "Was schenke ich bloß meiner Familie?", fallen da ja noch diese kleinen Die-schenkt-mir-was-also-muss-ich-ihr-auch-was-schenken-Entscheidungen an. Diese Präsente für Freunde, Kollegen oder Nachbarn kommen oft nicht von Herzen. Sie schlagen aber auf selbiges: "Verdammt, ich hab noch nichts."

Vergangenes Wochenende ging ich im Berliner Einkaufszentrum Mall of Berlin zwischen den dort aufgebauten Weihnachtsbuden hindurch, da sagte eine Freundin zur anderen: "Dann schenk ihr jetzt diesen Kerzenhalter oder lass es. Ich hab kein Bock mehr!"Egal ob ein Geschenk für die Familie oder eins für Freunde oder Kollegen: Achten Sie auf Ihre innere Alarmanlage. Wühlt sich in Ihnen der frustrierende Gedanke hoch: "Eigentlich ist das Geschenk Schrott, aber ist mir jetzt auch langsam egal", dann kaufen Sie es nicht!Es gibt zwei Alternativen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...