Es ist ein Phänomen, das einige deutsche Verbraucher teils ratlos macht: Ihnen werden kostenlos Amazon-Pakete geliefert, die sie gar nicht bestellt haben. Was hinter den dubiosen Lieferungen des Online-Riesen steckt.

In der neusten Weihnachtswerbung von Amazon singen Pakete des Onlineriesen "Can you feel it" von den Jacksons. An den talentierten Kartons erfreuen sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen - zumindest stellt Amazon das im Werbespot gerne so dar. Tatsächlich können sich aber auch ganz andere Gefühle einstellen, denn dass eben solche Pakete auch zu einer wahren Plage werden können, zeigen Beiträge in diversen Online-Foren. Dort rätseln Nutzer über zahlreiche dubiose Pakete von Amazon, die sie gar nicht bestellt haben. Manche machen sich gar Sorgen, dass Ihr Kundenkonto gehackt wurde. Einer dieser Nutzer ist Bernd Jaeger.

Jaeger arbeitet im Home-Office. Wenn der Postbote bei ihm klingelt, ist er meistens zuhause. Nicht unwichtig, denn Pakete bekommt Jaeger häufig, vor allem von Tech-Firmen. Die schicken ihm Produkte zu, damit Jaeger sie im Internet vorstellen oder neudeutsch "reviewen" kann. Er ist Blogger und hat einen YouTube-Kanal mit mehr als 12.000 Abonnenten. Für die Unternehmen offenbar keine schlechte Öffentlichkeitsarbeit. Lautsprecher, Mikrofone oder Schreibtischstühle -Jaeger testet allerlei Produkte für seine Leser und Zuschauer.

Unter die Sendungen diverser Gadgets für seinen Blog mischten sich jedoch im vergangenen Jahr Pakete, die Jaeger nicht bestellt hatte, die ihn aber ziemlich stutzig machten. Denn normalerweise würden Firmen vorher ankündigen, wenn sie ihm Produkte zu schicken oder sie legen zumindest ein kurzes Schreiben mit in das Paket. Doch die unbekannten Pakete hatten nichts dergleichen - kein Schreiben, keine Rechnung, keinen Absender. Nur auf den Paketen selbst entdeckte Jager etwas Vertrautes: das Amazon-Logo.

So viel vorweg: Von Amazon selbst stammen die Pakete nicht. Sondern von externen Händlern, die über Amazons "Marketplace" ihre Produkte vertreiben. Amazon ist nämlich sowohl der größte Online-Händler als auch einer der größten Online-Marktplätze.

Handyhüllen, Karabinerhaken und Mausefallen kostenlos und ungefragt

Bei Jaeger begannen die unerklärlichen Lieferungen mit einer unscheinbaren Handyhülle. "Als ich das erste Paket erhalten habe, war ich noch recht unaufgeregt und habe vermutet, dass meine Frau eventuell etwas bestellt hatte", erklärt Jaeger. "Das war aber nicht der Fall. Ich habe daraufhin erstmal mein Amazon-Konto überprüft, ob etwas bestellt wurde oder ich möglichweise gehackt wurde." Auch das war nicht passiert. Trotzdem folgten weitere Pakete: Eine Überwachungskamera, eine Mausefalle und Karabinerhaken.

Intensiver nachgeforscht hat Jaeger erst, als er an einem Tag gleich sechs Handyschutzhüllen in sechs verschiedenen Paketen erhielt. Er kontaktierte ...

