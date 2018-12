Der weltweite Handel läuft nicht mehr rund, sagt FedEx-Finanzchef Alan Graf. Weil beim Paketdienst darüber hinaus zusätzliche Einsparungen geplant sind, senkt FedEx seine Prognose. Auch der Handelsstreit ist schuld.

Probleme in Europa und die Folgen des Handelsstreits stimmen den US-Paketdienst FedEx pessimistischer. Der Deutsche-Post-Rivale senkte am Dienstagabend seine Gewinnprognosen für 2019. FedEx-Aktien stürzten daraufhin nachbörslich um mehr als sechs Prozent ab. "Der weltweite Handel hat sich in den vergangenen Monaten abgeschwächt", sagte Finanzchef Alan Graf. Das werde sich ...

