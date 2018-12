Moneycab.com: Herr Bauer, bitte schildern Sie und die Aufsichtsphilosophie der FINMA, so wie sie aus Ihrer Sicht sein sollte.

Dr. Thomas Bauer: Die FINMA verfolgt einen konsequent risikobasierten Aufsichtsansatz. Wir schenken risikobehafteten Aktivitäten bei den Banken und Versicherern mehr Aufmerksamkeit als unproblematischen. Wir beaufsichtigen grosse Institute intensiver und häufiger als kleine Institute. Es gilt also: Je grösser das Risiko für die Kunden und den Finanzplatz oder je problematischer das Verhalten, desto intensiver unsere Aufsicht.

Wie beurteilen Sie die Rahmenbedingungen, um Ihren gesetzlich vorgeschriebenen Auftrag erfüllen resp. Ihre Aufsichtsphilosophie leben zu können?

Wir haben gute Rahmenbedingungen, um unser Mandat, den Schutz der Gläubiger, Anleger und Versicherten sowie der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte zu erfüllen. Die Kompetenzen, die wir haben, sind unabdingbar, um diese Aufgabe glaubwürdig erfüllen zu können. Eine wichtige Kompetenz der FINMA ist insbesondere, in Rundschreiben ihre Aufsichtspraxis festzulegen. Damit schaffen wir Transparenz und gleich lange Spiesse zu Gunsten der Beaufsichtigten. Zudem: Wer eine schlanke und prinzipienbasierte Regulierung will, sollte konsequenterweise auch einverstanden sein, dass die Aufsichtsbehörde darlegt, wie sie diese Regulierung in der Praxis anwendet. Genau das tun wir mit unseren Rundschreiben. Wenn das nicht gewünscht wird, muss der übergeordnete Gesetzesrahmen entsprechend detailorientierter und dh. natürlich umfangreicher ausgestaltet werden.

Wie erleben Sie die aktuelle Stimmung der Finanzakteure gegenüber der FINMA?

Der Aufsichtsdialog mit den Finanzakteuren verläuft professionell. Hier bekomme ich in meinen Gesprächen generell ein gutes Feedback. Der Austausch mit einzelnen Branchenverbänden gestaltet sich da manchmal auch, ich sage jetzt mal, "animierter", aber es liegt ein Stück weit auch in der Natur der Sache, dass Aufsichtsbehörde und Branchenvertreter nicht immer gleicher Meinung sind.

Es wird oft von einem engen Regulierungsnetz gesprochen, wird das Regulierungspendel auch wieder zurückschlagen?

Tatsächlich wurde in der Zeit nach der Finanzkrise international und in der Schweiz viel reguliert. Sehr Vieles davon war wichtig und richtig, um die Stabilität der grossen Institute aber auch des gesamten Finanzsystems zu stärken. Gleichzeitig habe ich natürlich auch ein gewisses Verständnis für den Wunsch, nun inne zu halten und zu fragen: Was haben wir in diesen 10 Jahren erreicht? Wo haben wir insbesondere bei kleinen Finanzmarktakteuren allenfalls zu viel Komplexität? Bei den Eckwerten zur Stabilität, Kapitalisierung und Liquidität, sollten wir das Rad hingegen nicht zurückdrehen.

Kleinere Finanzmarktakteure können sich demnach über eine geringere Aufsichtsintensität freuen?

Kleinere Akteure werden wie gesagt bereits heute aufgrund unseres Aufsichtsansatzes weit geringer beaufsichtigt. Wir wollen auch das Prüfwesen noch effizienter und fokussierter ...

