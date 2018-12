Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MERZ - Der bei der Wahl zum CDU-Parteivorsitz knapp unterlegene Bewerber Friedrich Merz hat seine Bereitschaft bekräftigt, ganz in die Politik zurückzukehren. "Ich habe mein Angebot noch einmal erneuert, wirklich mit ganzer Kraft in die Politik zu gehen und dafür auch meine bisherige berufliche Tätigkeit aufzugeben", sagte Merz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, ein Amt als Bundesminister zu übernehmen, antwortete der frühere Unionsfraktionschef: "Ein solches Amt würde ich mir aufgrund meiner Erfahrung in der Wirtschaft und Politik zutrauen." Die Entscheidung liege aber nicht in seiner Hand, sondern sei "Sache der Kanzlerin". Das Verhältnis zwischen Merz und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gilt als angespannt. (FAZ S. 2)

DIESELGATE - Anders als Baden-Württemberg wird das Land Berlin Volkswagen wohl nicht wegen der manipulierten Diesel verklagen. "Im Land Berlin beschafft jede Verwaltung ihre Fahrzeuge selbst, so dass auch jede Verwaltung selbst mögliche Schadensersatzansprüche prüfen müsste", sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verkehr dem Tagesspiegel. Eine Schadensersatzklage sei bislang nicht erwogen worden, weil für den Fuhrpark Berlin in der Regel Fahrzeuge nur für ein Jahr geleast und nicht gekauft werden. Auch von der Dienstwagenflotte der Senatoren und Staatssekretäre droht VW wohl keine Gefahr. Im Führungsfuhrpark sind VW-Diesel nicht sehr beliebt, zum anderen sind auch diese Autos nur geleast. Einzig die Polizei, vielleicht auch die Feuerwehr, könnten im Bereich der Senatsinnenverwaltung Schadensersatzansprüche geltend machen, sagte ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) auf Anfrage. Die Polizei habe sich aber für die Software-Updates und gegen eine Klage entschieden. (Tagesspiegel)

DIESEL - Das Bundesverkehrsministerium (BMVI) hat einen Brief des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) an Besitzer älterer Diesel zu Preisnachlässen beim Kauf sauberer Wagen verteidigt. Das Schreiben des KBA sei ein "reines Informationsschreiben zum Konzept der Bundesregierung für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten", heißt es in einer dem Handelsblatt vorliegenden Antwort des Parlamentarischen Staatssekretärs im BMVI, Steffen Bilger (CDU), auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Es beziehe nur die Hersteller ein, die Zusagen gegenüber der Bundesregierung gemacht hätten. (Handelsblatt)

IT-SICHERHEIT - Chinesische Hacker nehmen offenbar verstärkt deutsche Ziele ins Visier. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat in den vergangenen Wochen mehrere große Unternehmen aus Deutschland darauf hingewiesen, dass sie von einer Hackergruppe attackiert worden seien, hinter der mutmaßlich der chinesische Staat steckt. Die Hackergruppe wird "Cloudhopper" genannt. Denn ihre gängige Methode ist es, nicht die Unternehmen selbst anzugreifen, sondern kleinere IT-Dienstleister, die für diese Unternehmen arbeiten, zum Beispiel Cloud-Anbieter. Von dort "hüpfen" die Hacker in die Netzwerke der Unternehmen, an deren Daten sie interessiert sind. Von dieser Angriffskampagne betroffen sind nach Informationen der Süddeutschen Zeitung mehrere Großunternehmen und dort vor allem die Bau- und Materialforschung sowie der Maschinenbau. (SZ S. 22)

SOLI - Anstatt miteinander zu arbeiten, behindern sich Wirtschafts- und Finanzminister bei der Steuerpolitik. Peter Altmaier will den Soli komplett abschaffen, Olaf Scholz ist gegen eine Entlastung von Besserverdienenden. Auch über die Senkung der Unternehmensteuern gibt es Streit. (Handelsblatt S. 8)

ABSCHIEBUNG - Die Bundesvorsitzende der Grünen fordert einen konsequenteren Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern, die in Deutschland wiederholt Gewalttaten verüben, bislang aber trotzdem im Land bleiben dürfen. "Straffällige Asylbewerber, die unsere Rechtsordnung nicht akzeptieren und vollziehbar ausreisepflichtig sind, sollten bei der Abschiebung vorgezogen werden", sagte Annalena Baerbock der Süddeutschen Zeitung. Statt bevorzugt Geflüchtete auszuweisen, die in Deutschland gut integriert seien, müsse der Rechtsstaat bei ausreisepflichtigen Mehrfachtätern "konsequent durchgreifen". Dies gelte insbesondere bei Sexualstraftätern. (SZ S. 1)

FLUGHAFEN ISTANBUL - Die Umstellung aller nationalen und internationalen Flüge vom alten Istanbuler Flughafen Atatürk zum neuen Flughafen im Nordwesten der Stadt wird abermals verschoben. Wie das Handelsblatt aus Kreisen der Betreibergesellschaft des neuen Flughafens sowie aus Branchenkreisen erfuhr, wird der "Big Bang" genannte Umzug statt an Neujahr erst im März stattfinden. Am Montagabend (Ortszeit) hatte ein Gremium der Betreiberfirma getagt und die erneute Verschiebung beschlossen, berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen. (Handelsblatt)

