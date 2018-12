Die Bereiche Recht und Personal werden per Anfang 2019 neu durch Vertreter in der Konzernleitung repräsentiert. Die Funktionen des Bereichs Growth & Performance werden in drei unabhängige Centers of Excellence mit regionaler Aufteilung umgewandelt, hiess es in einer Medienmitteilung vom Mittwoch.Der bisherige Leiter von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...