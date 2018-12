Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank (Fed) dürfte bei ihrem Zinserhöhungskurs das Tempo herausnehmen. erwarten, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) den Leitzins am Mittwoch um 25 Basispunkte anheben, aber für 2019 ein gemächlicheres Zinserhöhungstempo signalisieren wird. Zwar ist der vierte Zinsschritt im laufenden Jahr auf eine Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent nur noch knapp eingepreist - mit recht bescheidenen 71 Prozent -, doch dürfte die Fed darauf keine Rücksicht nehmen. Hintergrund sind jüngste Äußerungen von Fed-Chairman Jerome Powell zum Zinsniveau, die allgemein erhöhte Unsicherheit und sinkende Inflationsraten. Analysten spekulieren, dass der FOMC aus seinem aktuellen Statement den Passus streichen könnte, dass graduelle Zinserhöhungen angemessen seien. Außerdem könnten die FOMC-Mitglieder ihre eigenen Zinsprognosen nach unten revidieren. Bedenklich ist die Differenz zwischen den Markterwartungen bezüglich des Zinskurses 2019 und den bisherigen FOMC-Prognosen: Bisher erwarteten die FOMC-Mitglieder drei weitere Zinserhöhungen für kommendes Jahr, Fed-Funds-Futures preisen aber keinen einzigen Zinsschritt mehr ein. Analysten erwarten jedoch, dass die Währungshüter ihre Prognosen nach unten korrigieren werden.

TAGESTHEMA II

Italien hat sich im Haushaltsstreit offenbar auf einen Kompromiss mit der EU geeinigt. Dies teilte das italienische Finanzministerium mit. Damit wäre der Streit zwischen der populistischen Regierung Roms und den EU-Behörden über das Haushaltsdefizit des Landes beigelegt, der seit Monaten die Finanzmärkte in Unruhe versetzt hatte. Die Vereinbarung, die von der EU-Kommission noch nicht bestätigt wurde, sieht ein Defizit von 2,0 statt anfänglich 2,4 Prozent vor.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj - GB 10:30 Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj - BE 15:00 Geschäftsklimaindex Dezember PROGNOSE: -1,0 Punkte zuvor: +0,4 Punkte - US 14:30 Leistungsbilanz 3Q PROGNOSE: -126,20 Mrd USD zuvor: -101,46 Mrd USD 16:00 Verkauf bestehender Häuser November PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,25% bis 2,50% zuvor: 2,00% bis 2,25%

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.554,00 0,63 Nikkei-225 20.987,92 -0,60 Schanghai-Comp. 2.557,83 -0,75 DAX 10.740,89 -0,29 DAX-Future 10.745,00 0,22 XDAX 10.745,26 0,22 MDAX 21.927,20 0,05 TecDAX 2.480,06 -0,72 EuroStoxx50 3.040,13 -0,77 Stoxx50 2.786,40 -1,08 Dow-Jones 23.675,64 0,35 S&P-500-Index 2.546,16 0,01 Nasdaq-Comp. 6.783,91 0,45 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,42 +17

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,61 -0,61 0,01 Deutschland 10 J. 0,24 0,24 -0,19 USA 2 Jahre 2,63 2,64 0,74 USA 10 Jahre 2,81 2,82 0,40 Japan 2 Jahre -0,16 -0,16 -0,02 Japan 10 Jahre 0,04 0,02 -0,01

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank zeichnet sich ein zurückhaltendes Geschäft ein. Die Unwägbarkeiten der geldpolitischen Entscheidung sind ungewöhnlich hoch. Zwar geht die Mehrheit der Beobachter davon aus, dass die Fed den Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen wird, es gibt aber auch Stimmen, die nicht ausschließen, dass die US-Währungshüter angesichts der zuletzt gestiegenen Unsicherheiten auf eine Erhöhung verzichten. Noch größer sind die Unsicherheiten mit Blick auf den Zinsausblick 2019. Derweil verdunkeln sich die Wolken am Konjunkturhimmel weiter. Die japanischen Exportzahlen für November sind deutlich unter den Erwartungen geblieben und in den USA hat der Logistiker Federal Express den Ausblick gesenkt und dies mit einem sich abschwächenden Welthandel begründet. Der Chiphersteller Micron hat ebenfalls den Ausblick gesenkt und dies mit einer nachlassenden Nachfrage nach Telefonen und Computern begründet. Immerhin kommen positive Nachrichten aus Italien. Offenbar haben sich Rom und Brüssel im italienischen Haushaltstreit auf ein Defizit von rund 2 Prozent geeinigt.

Rückblick: Leichter - Die Verlustserie hielt angesichts von Konjunktursorgen und der Vrexit-Unwägbarkeiten zwar an, leicht positiv wurde aber gewertet, dass der Verkaufsdruck gegenüber der Vorwoche deutlich abgenommen hat. Ein enttäuschend ausgefallener deutscher ifo-Geschäftsklimaindex half nicht, die Stimmung zu verbessern. Für etwas Zurückhaltung sorgten außerdem die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung in den USA und der große Verfalltermin am Freitag. Zwischenzeitlich gesehenen Gewinne gingen im späten Handel verloren aus verunsicherung darüber, dass die Wall Street Teile ihrer Gewinne nicht halten konnte. Unter den Branchenindizes rangierten Aktien aus dem Öl- und Gassektor angesichts weiter fallender Ölpreise am Ende. Der Sektorindex verlor 2,5 Prozent. National Grid verloren über 9 Prozent. Als belastend wurde gewertet, dass die Energieregulierungsbehörde Ofgem die Renditevorgaben für das Elektrizitäts- und Gasgeschäft senken will auf 4 Prozent und damit das untere Ende der untersuchten Spanne von 4 bis 6 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Für K+S ging es um 3,2 Prozent nach oben. Wegen einer höher als erwartet ausgefallenen Kaliproduktion im Werk Werra rechnet das Unternehmen nun mit einem geringeren negativen Ergebniseffekt. Osram machten einen Satz um knapp 4 Prozent, weil laut einem Zeitungsbericht mit Carlyle ein weiteres Beteiligungsunternehmen an dem Lichttechnologiekonzern interessiert sein soll. Deutz schlossen knapp im Plus und profitierten leicht von neuen Partnerschaften in China. Stützend wirkte die Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms bei RIB Software. Der Kurs gewann 11 Prozent. Nach einer Hochstufung durch Baader Helvea legten Compugroup um 8,5 Prozent zu. Pfeiffer Vacuum fielen dagegen um 6,3 Prozent, nachdem HSBC den Wert gesenkt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit der richtungsarmen Wall Street habe es an Vorgaben gefehlt, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Auch bei einzelnen Werten seien keine großen Kursbewegungen zu verzeichnen gewesen.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die Anleger schwankten zwischen Konjunktursorgen und der Aussicht auf eine taubenhafter gestimmte US-Notenbank. Vor allem der fortgesetzte Absturz der Ölpreise erinnerte an die schwelenden Konjunktursorgen nach zuletzt schwachen Wirtschaftsdaten aus China und Europa. Der Energiesektor war mit einem Minus von 2,4 Prozent der schwächste im S&P-500. Oracle tendierten nach einem wechselhaften Verlauf 0,3 Prozent fester nach knapp besser als gedacht ausgefallenen Quartalszahlen. Boeing kletterten um 3,8 Prozent, getrieben von einer 20-prozentigen Dividendenerhöhung. Johnson & Johnson stiegen um 1 Prozent. Das Unternehmen hatte ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 5 Milliarden Dollar angekündigt. Manchester United gewannen 5,8 Prozent, nachdem sich der Verein von seinem zuletzt erfolglosen Trainer Jose Mourinho getrennt hatte.

Am Rentenmarkt spiegelte sich die die gesunkene Erwartung an künftige US-Zinserhöhungen. Die Kurse stiegen, die Renditen gaben nach - bei den zehnjährigen US-Staatsanleihen um 3,7 Basispunkte auf 2,82 Prozent. Vor einigen Wochen waren es noch rund 3,0 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 17.30 Uhr EUR/USD 1,1382 +0,1% 1,1369 1,1366 EUR/JPY 127,92 +0,0% 127,88 127,84 EUR/CHF 1,1297 +0,1% 1,1283 1,1282 EUR/GBR 0,8994 +0,1% 0,8988 0,8994 USD/JPY 112,39 -0,1% 112,48 112,50 GBP/USD 1,2655 +0,1% 1,2648 1,2636 Bitcoin BTC/USD 3.737,26 4,89 3.563,01 3.529,89

Der Dollar kämpfte um eine Richtung. Zu viele Unwägbarkeiten verhinderten einen klaren Kurs. Zunächst litt er auf breiter Front unter der Erwartung einer taubenhafteren US-Notenbank am Mittwoch. Andererseits profitierte er aber auch von seinem Status als sicherer Hafen. Am Ende kostete der Euro mit 1,1363 Dollar nur wenig mehr als am Vorabend. Zum Yen gab der Dollar etwas mehr nach.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,53 46,24 +0,6% 0,29 -19,4% Brent/ICE 56,70 56,26 +0,8% 0,44 -10,0%

