Beginnend beim Dosieren und Verpacken oder Abfüllen des Produkts bis zum Palettieren größerer Verpackungseinheiten integrieren moderne Verpackungslinien mehrere Arbeitsstationen, deren spezifische Aufgaben modular durch separate Maschinen erfüllt werden. Präzision, Schnelligkeit und Variabilität zeichnen nicht nur die Verpackungsanlagen aus, sondern sie definieren gleichzeitig die Ansprüche an die eingesetzte Antriebstechnik. Über eine Steuerung gekoppelt, müssen die jeweiligen Antriebe der einzelnen Achsen hochpräzise arbeiten, um die Verpackungsaufgabe auch bei hoher Taktgeschwindigkeit wie erwartet zu erfüllen. Die Qualität der eingesetzten Antriebstechnik ist dafür von besonderer Bedeutung. Verpackungsmaschinenhersteller vertrauen dabei gern auf den Antriebsspezialisten und Systempartner Bonfiglioli.Beim Handling von Kunststoffflaschen für Kosmetik zur schnellen und sicheren Verpackung in Kartons besteht der Grundaufbau beispielsweise aus drei Teilen: Eine Zuführungseinheit für die Flaschen, eine für die Kartonage und als Verbindungselement ein Pick-and-place-Portalroboter. Dabei funktioniert der Workflow dieser Maschine im einfachsten Fall wie folgt: Die Zuführeinheit für die Flaschen übernimmt die abgefüllten, etikettierten und geprüften Flaschen aus der Produktion, zählt sie ab und bringt sie in die vorgesehene Reihung. Die Zuführeinheit der Kartonage entnimmt den Einzelkarton entweder einer Paletteneinheit oder von einem Band, faltet ihn auf und stellt ihn noch unverklebt auf einem Förderband zum Befüllen bereit. Der Portalroboter greift die bereitgestellten Flaschen und stellt sie in den zwischenzeitlich geöffneten Karton. Die Abführeinheit verklebt den Karton unten wie oben mit Kleber oder Klebestreifen.

Flaschen in Kartons mit Servotechnik

Jede der Funktionen wird idealerweise mit elektrischer Servotechnik angetrieben. Zuführung, Konfektionierung und Positionierung der Flaschen, Zuführung der Kartonage, Pick-and-place der Flaschen sowie der Abtransport und Verschluss ...

