RagingWire Data Centers, Inc., der führende Anbieter von Rechenzentren in Nordamerika und Teil der globalen Rechenzentrumsplattform von NTT Communications (NTT Com), der Unternehmensbereich für Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) und internationale Kommunikation der NTT Group (TOKYO:9432), gab heute bekannt, dass das Unternehmen Land gekauft und damit begonnen hat, ein neues 16-Megawatt-Rechenzentrum auf Weltklasseniveau zu entwickeln. Das neue Rechenzentrum unter der Bezeichnung "California Silicon Valley 1 (SV1) Data Center" entsteht in Santa Clara, dem Zentrum der Technologie-Metropole der Welt Silicon Valley.

Das SV1 von RagingWire soll im Juli 2020 verfügbar sein und signalisiert den Vorstoß des Unternehmens ins Silicon Valley, das in Bezug auf die in Auftrag gegebene Kapazität auf dem Rechenzentrumsmarkt in den USA als die Nummer zwei gilt, hinter Ashburn im Bundesstaat Virginia. RagingWire unterhält bedeutende Rechenzentrums-Campusse in Ashburn, Virginia, Dallas, Texas und Sacramento, Kalifornien und hat darüber hinaus in Chicago, Illinois Land für ein neues Rechenzentrumsprojekt gekauft.

"Dies ist in der Geschichte unseres Unternehmens ein wichtiger Meilenstein", so Präsident und CEO von RagingWire Doug Adams. "Mit dem Hinzukommen von Silicon Valley zu unserem Portfolio haben wir Rechenzentrumsoptionen in den drei führenden Rechenzentrumsmärkten Ashburn, Silicon Valley und Dallas und verfügen über Land, um maßgeschneiderte Rechenzentren in Chicago, der Nummer vier auf dem US-Rechenzentrumsmarkt zu bauen. Darüber hinaus sind wir Teil der globalen Rechenzentrumsplattform von NTT Com in über 20 Ländern und Regionen."

Die neue Rechenzentrumsfläche in Santa Clara ist unter wichtigen IT-Firmen und Anbietern von öffentlichen Cloud-Diensten nicht nur heißbegehrt, sondern äußerst selten. Die Leerstandsquote beträgt bei den etwa 30 Rechenzentren, die im Umkreis von 3,5 Quadratmeilen um Santa Clara in Betrieb sind, weniger als 8 Prozent. Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, nimmt RagingWire fortan erste Kundenzusagen und Leasingverträge für SV1 entgegen.

"Das Angebot von Großhandels-Rechenzentrumsfläche in Silicon Valley ist begrenzt", so Kelly Morgan, Vizepräsident von 451 Research. "Viele Anbieter haben keinen Platz mehr für Expansionen und es ist schwierig, geeignetes Bauland mit den für die Genehmigungseinholung erforderlichen Leistungs- und Umweltkriterien zu finden. Die neue Rechenzentrumsfläche in Silicon Valley, insbesondere in Santa Clara, wird normalerweise vermietet, bevor sie verfügbar und betriebsbereit ist."

Mit dem SV1 stellt RagingWire Rechenzentrumsflächen bereit, die für Hyperscale-Cloud-Unternehmen und Großunternehmen geschaffen ist, wobei diese die Möglichkeit haben, ihre Datenlager individuell anzupassen. Die 160.000 Quadratfuß umfassende und vierstöckige Anlage wird auf einer 3,3 Morgen großen Fläche gebaut und eine Rechenzentrumsfläche von 64.000 Quadratfuß mit 16 Megawatt an anpassbarer IT-Kapazität bieten. Versorgt wird das SV1 von Silicon Valley Power, einem Stromversorger, der um 25 bis 40 Prozent günstiger ist als andere in der Bay Area, in Bezug auf Zuverlässigkeit zu den Top 5 Prozent in den USA zählt und für seine Programme im Bereich erneuerbare Energie nationale Auszeichnungen erhalten hat.

Das seismische Stabilitätssystem, das durch Erdbeben ausgelöste Erschütterungen dämpft, ist ein überzeugendes strukturelles Attribut von SV1. Das ultramoderne Design nutzt ein Basisisolationssystem, das aus einer Kombination aus unterirdischer Schwingungsisolierung und Viskodämpfern besteht, um das Gebäude und sein Inneres zu schützen.

Das gleiche Basisisolationssystem wurde von der Muttergesellschaft von RagingWire, NTT Com, eingesetzt, um ihre Rechenzentren in Tokio, Japan, vor den Schäden eines Erdbebens der Stärke 9,1 und eines Tsunamis im Jahr 2011 zu schützen. Dieses Ereignis ist die bislang teuerste Naturkatastrophe der Geschichte, die Schäden in Höhe von rund 235 Milliarden Dollar verursachte, jedoch blieben die durch dieses System geschützten Rechenzentren von NTT Com unbeschädigt.

SV1 ist mit Optionen für eine spezielle elektrische und mechanische Infrastruktur auf Flexibilität und Skalierbarkeit ausgelegt. Die Anlage bietet führenden Betreibern, Cloud-Anbietern, Inhaltsnetzwerken und anderen Rechenzentren ein umfassendes System von Konnektivitätsoptionen.

In Bezug auf Sicherheit bietet SV1 eine Gebäude-im-Gebäude-Architektur, biometrische Identifikationssysteme, intelligente hochauflösende Videokameras, die verdächtiges Verhalten analysieren, Doppelzutrittskontrollen, eine nicht übersteigbare Umzäunung sowie ein Sicherheitstor, das einen 15.000 Pfund schweren Lastwagen mit einer Geschwindigkeit von 30 mph stoppen kann.

Das SV1 liegt verkehrsgünstig in Santa Clara, weniger als vier Meilen vom internationalen Flughafen von San Jose, weniger als zwei Meilen vom Bayshore Freeway und weniger als eine Meile vom San Tomas Expressway entfernt.

Über RagingWire Data Centers

RagingWire Data Centers entwickelt, baut und betreibt auftragsentscheidende Rechenzentren, die ein Höchstmaß an Verfügbarkeit, eine hohe Leistungsdichte, flexible Konfigurationen, Carrier-unabhängige Konnektivität und überragenden Kundenservice bieten. Das Unternehmen verfügt über 245 Megawatt an kritischer IT-Kapazität, die sich über 2 Millionen Quadratfuß an Rechenzentrumsinfrastruktur erstreckt. Zu den US-Standorten gehören Ashburn, Virginia, Dallas, Texas sowie Sacramento und Silicon Valley in Nordkalifornien, während bedeutende Wachstumspläne an diesen und anderen führenden nordamerikanischen Rechenzentrumsmärkten vorliegen. Als Teil der NTT Communications Group ist RagingWire einer der größten Rechenzentrumsanbieter der Welt mit einem globalen Netzwerk von Rechenzentren in mehr als 20 Ländern und Regionen, die von NTT Communications unter der Marke Nexcenter betrieben werden. Das Unternehmen ist zudem eines der finanziell robustesten in der Rechenzentrumsbranche. Weitere Informationen unter www.ragingwire.com.

Über NTT Communications

NTT Communications löst die technischen Probleme der Welt durch Unterstützung von Unternehmen bei der Überwindung von Komplexitäten und Risiken in ihren ICT-Umgebungen mit verwalteten IT-Infrastrukturlösungen. Diese Lösungen werden unterstützt durch unsere weltweite Infrastruktur mit branchenführenden und global erstklassigen öffentlichen und privaten Netzwerken, die über 190 Länder und Regionen sowie mehr als 400.000 m2 der fortschrittlichsten Datenzentrumsanlagen der Welt abdecken. Unsere weltweit tätigen, professionellen Serviceteams stellen Beratung und Architektur für die Stabilität und Sicherheit bereit, die für unseren geschäftlichen Erfolg erforderlich sind. Unsere Größe und unsere weltweiten Kapazitäten sind unübertroffen. Gemeinsam mit NTT Data, NTT Security, NTT DOCOMO und Dimension Data bilden wir die NTT Group.

