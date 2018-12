EXCHANGE NOTICE, 19 DECEMBER 2018 SHARES EFORE OYJ: NEW SHARES A maximum of 365 863 897 new shares (EFO1VN0118) of the share issue of Efore Oyj will be traded as new shares as of 20 December 2018. Identifiers of the new shares: Trading code: EFO1VN0118 ISIN code: FI4000359617 Orderbook id: 164261 Market Segment: OMX HEL Equities Intraday Cross CCP / 362 Tick Size Table: MiFID II tick size table / 230 MIC: XHEL Trading starts: 20 December 2018 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * TIEDOTE, 19.12.2018 OSAKKEET EFORE OYJ: VÄLIAIKAISET OSAKKEET Efore Oyj:n osakeannin väliaikaiset osakkeet (EFO1VN0118), enintään 365.863.897 kappaletta, otetaan kaupankäynnin kohteeksi omana lajinaan 20.12.2018 alkaen. Väliaikaisten osakkeiden perustiedot: Kaupankäyntitunnus: EFO1VN0118 ISIN-koodi: FI4000359617 id: 164261 Segmentti: OMX HEL Equities Intraday Cross CCP / 362 Tikkivälitaulukko: MiFID II tick size table / 230 MIC: XHEL Kaupankäynti alkaa: 20.12.2018 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260