flatex Morning-news Gold

Der Fed-Zinsentscheid wird für die weitere Entwicklung des Goldpreises am Mittwoch und darüber hinaus verantwortlich zeichnen. Sollte die Fed tatsächlich pausieren und den Zins nicht um 25 Basispunkte anheben und/oder auf der Fed-Pressekonferenz eine weniger steile Zinskurve in Aussicht stellen, so könnte dies dem Greenback Schaden zufügen und umgekehrt dem Goldpreis Flügel verleihen. Jedoch sollte die Widerstandszone im Bereich der 1.253 bis 1.261 US-Dollar per Tagesschluss durchbrochen werden.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch des 25. Januar 2018 bei 1.366,15 US-Dollar bis zum Jahrestief 16. August 2018 bei 1.160,30 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 1.263/1.288/1.318 und 1.366 US-Dollar. Die Unterstützungen wären bei 1.239/1.209 und 1.160 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

