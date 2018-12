Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag erneut nachgegeben. Sie knüpften an den schwachen Wochenauftakt an. Allerdings fielen die Verluste etwas geringer aus als am Vortag. Neben Sorgen um die weltweite Konjunktur und den US-chinesischen Zollstreit drückten die anhaltenden Unsicherheiten in puncto Brexit auf die Stimmung. Mit der festen Eröffnung in den USA kam kurzfristig Entlastung, die aber nicht bis in den Schluss gerettet werden konnte. Am härtesten wurden erneut die Öl- und Gasunternehmen in Mitleidenschaft gezogen, der Sektor musste 2,5% abgeben. Fallende Rohölpreise liessen die Kurse großer Ölkonzerne wie Eni, BP und Royal Dutch Shell nachgeben. Die Luftfahrtgesellschaften konnten hingegen von diesem Preisverfall ...

