Paukenschlag zum Jahresende: Die Pharma-Riesen Pfizer und GlaxoSmithKline (GSK) bringen ihre Konsumgütergeschäfte in ein neues Gemeinschaftsunternehmen ein. Demnach entsteht ein neuer Weltmarktführer in diesem Bereich mit einem Jahresumsatz von 12,7 Milliarden Dollar. GlaxoSmithKline wird mit einem Anteil von 68 Prozent die Mehrheit am Joint Venture halten, der restliche Teil steht Pfizer zu. Vorbörslich können beide Papiere zulegen.

