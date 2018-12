EUR/USD 5-Minuten Chart Gelegentliche Spikes in den Bereich der 1,1400 scheiterten in den vergangenen Wochen und so bewegt sich der EUR/USD weiterhin spiralförmig im 1,1425-1,1275 Kanal EUR/USD 30-Minuten Chart Der EUR/USD wird im Hinblick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage sicherlich keinen neuen Trend einschlagen, da das Marktvolumen ...

