Knowledge Center der USU auf Salesforce AppExchange verfügbar - dem weltweit führenden Marktplatz für Unternehmensanwendungen DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges Knowledge Center der USU auf Salesforce AppExchange verfügbar - dem weltweit führenden Marktplatz für Unternehmensanwendungen 19.12.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neue USU-App bietet leistungsstarke Wissensdatenbank mit grafischen Entscheidungsbäumen Möglingen, 19. Dezember 2018. USU gibt die Veröffentlichung von Knowledge Center auf Salesforce AppExchange bekannt. Dadurch erhalten Unternehmen die Möglichkeit, auf völlig neue Weise mit ihren Kunden, Partnern und Mitarbeitern in Kontakt zu treten. Die aktive Wissensdatenbank Knowledge Center unterstützt alle Facetten der digitalen Kunden-Kommunikation. Relevantes Wissen ist für alle Servicemitarbeiter rasch, aktuell und qualitätsgesichert verfügbar - über alle Kommunikationskanäle hinweg. Der USU-Geschäftsbereich unymira fokussiert mit seinem Portfolio auf professionelle Customer-First-Lösungen. Knowledge Center ist derzeit auf der Salesforce-Plattform verfügbar unter: https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000FOmbhUAD Zahlreiche Assistenz-Systeme und integrierte Workflows machen Knowledge Center zu einer zentralen Arbeits- und Prozess-Plattform für die wissensintensiven Kernaufgaben von Service-Organisationen. Damit verbessern sich nachweislich nicht nur wichtige KPIs wie Call Handling Time, Erstlösungsrate oder die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter deutlich, sondern auch die Customer Experience und Servicequalität. Hervorzuheben sind außerdem integrierte grafische Entscheidungsbäume, die eine interaktive Schritt-für-Schritt-Lösung bis zur richtigen Lösung bieten. "Vor allem die Kunden profitieren von unserer Partnerschaft mit Salesforce und der weltweiten Zertifizierung von Knowledge Center. Sie gewinnen neue Möglichkeiten, komplexe Zusammenhänge schnell und einfach abzubilden. So setzen wir gemeinsam neue Maßstäbe für exzellenten Service," sagt Sven Kolb, Geschäftsführer der USU GmbH. Diese Pressemitteilung ist unter www.unymira.com/de sowie unter www.usu.de abrufbar. Über Salesforce AppExchange Salesforce AppExchange ist der weltweit führende Marktplatz für Unternehmensanwendungen, der es Unternehmen ermöglicht, auf völlig neue Weise zu verkaufen, Service zu leisten und zu vermarkten. Mit 3.000 Partner-Apps und mehr als 4 Millionen Kundeninstallationen ist es die umfassendste Quelle für Cloud, Mobile, Social, IoT, Analytics und Künstliche Intelligenz-Technologien für Unternehmen. Zusätzliche Ressourcen Salesforce auf Facebook:http://www.facebook.com/salesforce Salesforce auf Twitter: https://twitter.com/salesforce Salesforce, AppExchange und andere sind Marken von salesforce.com, inc. USU GmbH Die 1977 gegründete USU GmbH gehört zu den größten europäischen Anbietern für IT- und Knowledge-Management-Software. Marktführer aus allen Teilen der internationalen Wirtschaft schaffen mit USU-Anwendungen Transparenz, sind agiler, sparen Kosten und senken ihre Risiken. Mit intelligenten Lösungen und ihrer Expertise im Kompetenzfeld Digital Interaction treibt der Geschäftsbereich unymira die Digitalisierung von Geschäftsprozessen voran. Durch Standard-Software und Beratungsleistungen werden Service-Abläufe automatisiert und Wissen aktiv für alle Kommunikations-Kanäle und Kundenkontaktpunkte in Vertrieb, Marketing und Kundenservice bereitgestellt. Das Customer-First-Portfolio in diesem Bereich wird durch individuelle Anwendungen, Portal- & CMS-Lösungen, UX-Design und Social Media Management komplettiert. Die USU GmbH ist Teil der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: www.usu.de Kontakt USU Software AG Corporate Communications Dr. Thomas Gerick Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300 E-Mail: t.gerick@usu-software.de USU Software AG Investor Relations Falk Sorge Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351 Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108 E-Mail: f.sorge@usu-software.de 19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: USU Software AG Spitalhof 71696 Möglingen Deutschland Telefon: +49 (0)7141 4867-0 Fax: +49 (0)7141 4867-200 E-Mail: info@usu-software.de Internet: www.usu-software.de ISIN: DE000A0BVU28 WKN: A0BVU2 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 759809 19.12.2018 ISIN DE000A0BVU28 AXC0058 2018-12-19/09:00