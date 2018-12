Nur noch fünf Handelstage in diesem Jahr, doch die dürften spannend werden. Für den Mutterkonzern von Saturn und Media Markt geht die Talfahrt weiter.

Nach vier Tagen mit einem Minus zum Handelsschluss startet der Dax heute mit einem Plus von 0,3 Prozent und 10776 Punkten. Am Dienstag hatte der Leitindex 0,3 Prozent im Minus bei 10.741 Punkten geschlossen.

Dieses Börsenjahr hat zwar nur noch fünf Handelstage, aber es wird noch einmal richtig spannend. Denn der entscheidende Termin heute hat es in sich: Die US-Notenbank präsentiert nach dem Handelsschluss in Deutschland ihre Zinsentscheidung. Und dürfte damit über die weitere Kursentwicklung an den Märkten bis zum Jahresende entscheiden - weil die Fed in einem Dilemma steckt.

Am Markt gilt es als sicher, dass die Fed den Leitzins am heutigen Mittwoch um einen Viertel Prozentpunkt auf 2,25 bis 2,5 Prozent anheben wird. Schließlich müssen die Notenbanker auch ihre Unabhängigkeit vom US-Präsidenten Trump zeigen. Der mahnte noch gestern, die Zentralbanker dürften keinen "weiteren Fehler" machen und sollten lieber den Markt fühlen: "Lasst euch nicht nur von nichtssagenden Zahlen leiten". Doch diese Zuversicht auf steigende Zinsen ist in den letzten Tagen geschrumpft.

Ein Blick in die Statistik zeigt: Es wäre das erste Mal seit 1994, dass bei einem Aktienmarkt in dieser aktuell schwachen Verfassung die Zinsen erhöht werden. Derzeit notiert das wichtigste US-Börsenbarometer S&P 500 auf einen niedrigeren Stand als vor drei, sechs und zwölf Monaten. In einem solchem Umfeld fanden nur zwei von 76 Zinserhöhungen seit 1980 statt.

"Das stellt ein interessantes Dilemma für die Fed dar", sagte David Rosenberg, Chefökonom und Stratege bei der kanadischen Vermögensverwaltungsfirma Gluskin Sheff. "Die Finanzmärkte sagen ihnen 'Nein, nicht mehr', aber die Wirtschaftsdaten signalisieren, dass eine weitere Verschärfung angemessen ist."

Die Investoren setzen jedenfalls auf eine Leitzinsanhebung heute und dann auf eine deutliche Reduzierung des Zinsanhebungstempos. Falls das Tempo nicht verändert werden sollte, es wäre ein schlechte Nachricht für die Märkte.

Belastend für den Dollar wäre, wenn auch nur der Hauch eines Eindrucks zurückbliebe, dass die Fed vor dem präsidialen Dauerfeuer einknicke und um ihm zu gefallen weniger restriktiv agiere, meinen die Devisenanalysten der Commerzbank und geben für den Zinsentscheid folgenden Ratschlag: "Die wichtigste Handlungsempfehlung für heute Abend ist also: Seien Sie nicht zu sicher, dass die erste Marktreaktion die ‚richtige' sein wird."

Der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU hat die Märkte länger beschäftigt. Und nun steht dieser Zwist vor dem Ende. Italien entgeht sehr wahrscheinlich einem EU-Verfahren wegen des überhöhten Haushaltsdefizits.

"Da sich neben der Nr. 3 (Italien) auch die Nr. 2 (Frankreich) der Euro-Zone als Schuldensünder outet, wird der ...

