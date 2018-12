Die Federal Reserve entscheidet heute über den Leitzins. Viele rechnen mit der vierten Zinsanhebung in diesem Jahr. Das treibt auch den Euro.

Der Euro ist am Mittwoch vor einer mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed etwas gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1385 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den ...

