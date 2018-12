Berlin (ots) -



Wer sind die besten Blogger, Instagrammer und Podcaster Deutschlands? Diese Frage beantworten Ende Januar zum zwölften Mal "Die Goldenen Blogger", Deutschlands ältester Influencer-Preis. Heute veröffentlichte die Jury die Shortlist, die aus 2.000 Nutzervorschlägen generiert wurde. Unter den Nominierten befinden sich Prominente wie Dieter Bohlen und Astronaut Alexander Gerst, bekannte Namen der Digitalszene wie Cartoonist Ruthe, aber auch Newcomer wie das Fußball-Blog "120 Minuten". Überreicht werden die Preise im Rahmen einer Gala am 28. Januar 2018 im Berliner Telefónica Basecamp.



"Gerade in der Breite haben wir in diesem Jahr eine bemerkenswerte Qualitätssteigerung registriert", sagt Jury-Mitglied und Strategieberaterin Franziska Bluhm. So reiche beim "Blogartikel des Jahres" das Spektrum von Online-Dating über den Paragraphen 219a bis zur Sterbebegleitung. "Das Blog ,Sterben üben' hat uns besonders berührt", sagt Bluhm. Darin berichtet die Journalistin Jasmin Schreiber über ihre Tätigkeit als Sterbe- und Trauerbegleiterin.



Für diese Texte nominierte die Jury sie auch in der Königskategorie "BloggerIn des Jahres". Dort tritt Schreiber an gegen den Cartoonisten Ruthe und "The Skinny and the Curvy One" - einem Lifestyle-Blog, in dem sich die Influencerinnen Verena Prechtl und Sophia Faßnacht gegen die Beurteilung von Frauen aufgrund ihrer Figur einsetzen.



Auffällig ist auch die steigende Qualität der digitalen Aktivitäten von Stars, die aus klassischen Medien bekannt sind. "Wir sehen eine starke Professionalisierung von Schauspielern, Musikern und Sportlern", erklärt Multimediajournalist Daniel Fiene, "für sie sind Social Media-Aktivitäten keine reine PR-Maßnahme mehr. Viele scheinen großen Spaß daran zu entwickeln, mit ihren Fans zu interagieren." So ist "Tatort"-Ermittler Jan Josef Liefers für seinen Instagram-Account nominiert, Bahnrad-Weltmeisterin Kristina Vogel für ihre Facebook-Page und Moritz A. Sachs, bekannt als "Klausi" aus der "Lindenstraße" für sein Nachhaltigkeitsblog "Wo ist der Moritz?".



Die "Goldenen Blogger" spiegeln auch diesmal die Debatten des Jahres in der deutschen Gesellschaft wider. Beispielsweise ist wirsindmehr als Hashtag des Jahres nominiert. Das Ende des Bergbaus ist dagegen Thema beim "Kohlepod", der Zustand der Bundeswehr und ihre Rolle in der Gesellschaft stehen im Zentrum von "Augen Geradeaus". Ebenfalls nominiert sind die Anti-Homöopathie-Kämpferin Natalie Grams, "Lindenstraßen"-Vater Hans W. Geißendörfer und die Influencerin Vreni Frost, die einen Prozess über die Kennzeichnung von Werbung verlor - weshalb viele Influencer seitdem jedes ihrer eigenen Postings als Werbung kennzeichnen. "2018 war ein sehr turbulentes Jahr. Das bildet die Shortlist definitiv ab", sagt Jury-Mitglied, Journalistin und Inklusions-Beraterin Christiane Link.



Wer am Ende mit einem "Goldenen Blogger" nach Hause geht, wird sich erst bei der Gala am 28. Januar zeigen. Dort werden die Preise einerseits live via Online-Voting vergeben, andererseits über die Applausstärke im Saal. Über rund die Hälfte der Kategorien entscheidet erstmalig die "Goldene Blogger Akademie", in der die Preisträger der vergangenen 12 Jahre versammelt sind. "Die Akademie ist ein Zeichen der Unabhängigkeit des Preises. Bei den Goldenen Bloggern gibt es keine Mauscheleien oder Manipulationen. Wir versuchen alles, um den Preis fair zu vergeben", betont Jury-Mitglied und Digitalberater Thomas Knüwer.



Die Goldenen Blogger sind der einzige Influencer-Preis in Deutschland, der eine Vielzahl von Plattformen und Themenbereichen einbezieht. 2007 gegründet, wird der Preis weiter von einem Team aktiver Blogger verliehen. Die Verleihung findet im Rahmen einer Gala am 28. Januar 2018 vor 300 Zuschauern - und Tausenden am Livestream - im Basecamp Berlin statt. Die Preise werden entweder per Online-, Publikums- und Akademievoting vergeben. Möglich gemacht wird die Preisverleihung von den Sponsoren comdirect, Daimler, Facebook, GoDaddy, Telefónica Deutschland und Xing.



Die vollständige Shortlist der Goldenen Blogger 2018:



Blogger des Jahres:



Ruthe http://ruthe.de



Jasmin Schreiber für Sterben üben https://www.sterbenueben.de



Verena Prechtl und Sophia Faßnacht für The Skinny and the Curvy One https://theskinnyandthecurvyone.com



Newcomer



Mädelsschnack https://maedelsschnack.com/



Not just Down https://www.notjustdown.com/blog



Gabor Steingart https://www.gaborsteingart.com



Blogtext



Frau Nessy http://fraunessy.vanessagiese.de/2018/06/11/alle-262-000-m inuten-verliebt-sich-kein-single-ueber-parship/



Juramama https://www.juramama.de/2018/12/14/raus-aus-meinem-uterus-de r-219a-und-seine-freunde/



Sterben üben https://www.sterbenueben.de/2018/03/07/gerda-stirbt/



Blogger ohne Blog



Hans W. Geißendörfer (Vater der "Lindenstraße") Milena Glimbovski (Zero-Waste-Aktivistin) Richard A. Grenell (US-Botschafter in Deutschland)



Blocker des Jahres



Die Bundeswehr für ihr Auftreten bei der re:publica 2018



Anja Karliczek, Bundesbildungsministerin (CDU) für ihre Bemerkung, Deutschland brauche 5G nicht "an jeder Milchkanne"



Axel Voss, Europaparlamentarier der CDU, für seinen Kampf um problematische Änderungen des Urheberrechts



Food- & Weinblog



Befootec http://befootec.de



BJR Le Bouquet https://bjrlebouquet.com



Ye Olde Kitchen https://yeoldekitchen.com/



Tagebuchblogger



HMBL https://hmbl.blog/



Frau Nessy http://fraunessy.vanessagiese.de/



Russische Provinz https://russischeprovinz.wordpress.com



Sport



120 Minuten http://120minuten.net



Dembowski ermittelt http://www.dembowski-ermittelt.de/



Kristina Vogel https://www.facebook.com/KristinaVogelCyclist/



Nachhaltigkeit



Louisa Dellert https://www.louisadellert.com/



Medwatch https://medwatch.de/blog/



Wo ist der Moritz https://www.woistdermoritz.de/



Themen- & Nischen-Blogs



Augen Geradeaus https://augengeradeaus.net



Retrospektiven http://retrospektiven.art/



Truck Online https://truckonline.de/blog/



Heimatblog



Deichdeern https://deichdeern.com



Hofhuhn http://blog.hofhuhn.de



Kohlenpod http://kohlenpod.de



Podcast



Gästeliste Geisterbahn http://gaestelistegeisterbahn.de



Go for it! https://carolinepreuss.de/category/podcast/



Macchiavelli https://www1.wdr.de/mediathek/audio/cosmo/machiavelli/ma chiavelli-106.html



Instagram



Alexander Gerst (Astro Alex) https://www.instagram.com/astro_alex_esa/



News WG https://www.instagram.com/news_wg/



Kilian Schönberger https://www.instagram.com/kilianschoenberger/



Twitter



Robin Alexander https://twitter.com/robinalexander_



Natalie Grams https://twitter.com/nataliegrams



Sophie Passmann https://twitter.com/sophiepassmann



Hashtag



KunstgeschichteAlsBrotbelag SexOderWeihnachtsmarkt wirsindmehr



Social Media-Präsenz einer Celebrity



Dieter Bohlen auf Instagram https://www.instagram.com/dieterbohlen/?hl=de



Jan Josef Liefers auf Instagram https://www.instagram.com/janjosefliefers/



Barbara Schöneberger im Webradio Barbaradio.de



Markenbotschafter



Vreni Frost https://www.neverever.me



Luise Liebt http://luiseliebt.de/



The Skinny and the Curvy One https://theskinnyandthecurvyone.com/



