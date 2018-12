Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch mit etwas höheren Kursen, insgesamt aber wenig verändert in die Sitzung gestartet. Nach Verlusten des SMI von über 300 Punkten über die vergangenen vier Tage zeichnet sich damit der Versuch einer Bodenbildung ab. Ob die Marke bei 8'500 Punkten hält ist allerdings noch keinesfalls gewiss. Vor Weihnachten und dem Jahresende existiert noch die Hoffnung auf eine Erholung, von einem Rally spricht praktisch niemand mehr. Zurückhaltung herrscht insbesondere auch im Vorfeld des letzten Zinsentscheids der amerikanischen Notenbank für das laufende Jahr, welcher nach Börsenschluss in Europa publiziert wird.

US-Präsident Trump hatte jüngst wider die Notenbank ge(t)wettert und vor weiteren Zinserhöhungen gewarnt. Gleichwohl gehen die meisten Marktteilnehmer davon aus, dass das Fed die Zinsen ein weiteres Mal erhöhen wird. Eine gewisse Nervosität ...

