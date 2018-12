Der EUR/USD ist über das Wochenhoch gestiegen und so kämpft er nun damit seine positive Dynamik über die 1,1400 auszubauen. Nach dem gestrigen späten Kursanstieg, der auf den Berichten beruhte, dass die Debatte rund um den italienischen Haushalt beendet ist, kann das Paar am Mittwoch die 3. Sitzung in Folge an Wert zulegen. Die Europäische Kommission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...