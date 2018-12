Steigende Aktienkurse sind nicht der einzige Weg, wie man mit Aktien Geld verdienen kann. Viele Unternehmen zahlen auch Dividenden an ihre Investoren und belohnen sie mit einem wiederkehrenden Cashflow, nur weil sie Aktien besitzen. Obwohl Unternehmen manchmal ihre Auszahlungen reduzieren oder sogar einstellen, wachsen die Dividenden häufig mit der Zeit. In Summe sind sie seit 1960 im Durchschnitt um 5,8 % pro Jahr gestiegen. Erfahre im Folgenden, wie Dividenden funktionieren, wie der Vorstand eines Unternehmens entscheidet, wie viel (und wann) ausgezahlt wird und vieles mehr. Aber zuerst beginnen wir mit den Grundlagen. Was ist eine Dividende? Wenn du eine Aktie ...

