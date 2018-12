Zürich - 3L Informatik, ein Joint Venture von swissICT und der Schweizer Informatik Gesellschaft, lanciert die Zertifizierung «SI-Professional» für Informatikerinnen und Informatiker. Interessentinnen und Interessenten können sich ab sofort auf der neuen Website registrieren.

Damit Informatikerinnen und Informatiker auch Jahre nach dem Studium noch kontinuierlich ihr Wissen und ihre Expertise durch eine unabhängige Instanz nachweisen können, haben die Verbände swissICT und die Schweizer Informatik Gesellschaft (SI) Anfang des Jahres 2018 mit 3L Informatik ein gemeinsames Joint Venture gegründet. Jetzt wird das angekündigte Angebot gelauncht.

Im Zentrum steht ein Zertifikat, welches sich Informatikerinnen und Informatiker in regelmässigen Abständen kostenpflichtig erwerben können. Am Ende des Prozesses steht ein für drei Jahre ausgestelltes Gütesiegel.

In drei Schritten zum Zertifikat

Wer sich dafür interessiert und drei Jahre Berufspraxis mitbringt, durchläuft zunächst eine Basisanalyse. Dabei werden alle Stationen des CVs in eine am ECTS- Punktesystem (European Credit Transfer System) angelehnte Bewertungsmatrix ...

