Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA legten die Kurse von US-Staatsanleihen vor der heutigen Zinsentscheidung des FOMC weiter zu, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Vor dem Hintergrund eines weiterhin soliden Wirtschaftswachstums, dürfte die FED zwar aller Voraussicht nach zum vierten Mal in diesem Jahr den Leitzins anheben. Mit Spannung erwartet werde jedoch die Kommentierung der Zinsentscheidung. Zuletzt habe die Notenbank das Zinsniveau bereits als annähernd neutral beschrieben. Seither würden viele Marktteilnehmer von weniger oder langsameren Zinsanhebungen ausgehen. In der Tat würden die Fed Funds Futures für 2019 nur mehr knapp eine weitere Zinsanhebung preisen. Im Oktober seien es noch drei gewesen. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden damit rechnen, dass die Ausführungen von FED-Präsident Powell heute zwar nicht eindeutig in diese Richtung weisen würden, doch seien die Erwartungen der Marktteilnehmern bereits derart verankert, dass sie jede vorsichtige Formulierung als Hinweis auf ein baldiges Ende des Anhebungszyklus interpretieren dürften. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...