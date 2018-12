Die Polizei kann es aus statistischen Gründen nicht mit Fakten hinterlegen, aber gefühlt griffen Täter in Münster in den vergangenen Monaten häufiger zum Messer." Mit Gefühl also behelfen sich die "Westfälischen Nachrichten", wenn die Statistik nicht reicht. Aber was wäre, wenn Städte ebenfalls zum Messer griffen, bildlich gesprochen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...