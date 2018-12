Und es geht immer noch tiefer. Heute früh sah das alles - nach eigentlich neutralen Vorgaben - recht dramatisch aus. Aber dann kam es dicke, als die Grossbanken tiefrot aufleuchteten. Was war passiert? Rumänien führt eine "Greed Tax" ein. Heisst: Quasi jeder, der im Finanz oder Energiewesen wächst, muss künftig mehr zahlen. Rechtssicherheit gleich Null, Wildwest im Osten. Kostet der Erste Group gemäss erster Markthochrechnungen vielleicht acht Prozent und der RBI fünf Prozent vom Gewinn. Die OMV und die Versicherer könnten hier wohl auch von diesem Vampir-Effekt mitgerissen werden. No risk, no fun: Wir haben Erste und RBI ins wikifolio genommen, obwohl das Signal von Rumänien ein äusserst Negatives für Europa ist. Da hab ich ...

