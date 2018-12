ALBIS Leasing AG: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats DGAP-Ad-hoc: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Personalie ALBIS Leasing AG: Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats 19.12.2018 / 11:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. In der heutigen Aufsichtsratssitzung hat Herr Dr. Rolf Aschermann seinen Rücktritt vom Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der ALBIS Leasing AG erklärt, um Schaden vom Amt und der Gesellschaft durch fortgesetzte öffentliche Diskussionen abzuwenden. Nachfolger im Amt ist der langjährige stellvertretende AR-Vorsitzende Prof. Dr. Horst Zündorf. Vorstand und Aufsichtsrat erklären: "In den mehr als 10 Jahren unter dem Aufsichtsratsvorsitz von Herrn Dr. Aschermann hat die ALBIS Leasing AG einen tiefgreifenden und schwierigen Strukturwandel zum Wohl von Aktionären, Mitarbeitern und Kunden gemeistert. Wir sind für seinen Beitrag dazu dankbar und freuen uns, dass er bereit ist, dem Aufsichtsrat weiterhin anzugehören." 19.12.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 760027 19.12.2018 CET/CEST ISIN DE0006569403 AXC0109 2018-12-19/11:09