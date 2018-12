Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet zeigte der IFO-Geschäftsklimaindex gestern eine rückläufige Tendenz, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Sowohl die aktuelle Bewertung, als auch die Erwartung seien etwas nach unten korrigiert worden. Mit großem Interesse werde heute Abend die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED erwartet. In den vergangenen Wochen habe sich die Erwartung einer Zinserhöhung etwas abgeschwächt. Anhaltende Aktienschwäche, weniger Schwung in der Bau- und Immobilienbranche und scharfe Worte aus dem Weißen Haus könnten die Währungshüter zu mehr Zurückhaltung bewegen. Wir gehen davon aus, dass die heutige Sitzung eine Zinserhöhung des Zielbandes um 25 Basispunkte auf 2,25% bis 2,50% bringt, so die Oberbank. Ob im nächsten Jahr der Zinserhöhungspfad verlassen werde, bleibe abzuwarten. Im Vorfeld der Zinsentscheidung rechnen wir mit Kursen zwischen 1,1300 und 1,1400, so die Oberbank. (19.12.2018/alc/a/a) ...

