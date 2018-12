FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Absage mehrerer prominenter Manager ist bei Thyssenkrupp für den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden nun ein Nachfolger für den interimistisch agierenden Bernhard Pellens gefunden. Wie der Stahl- und Industriekonzern mitteilte, hat sich das Kontrollgremium darauf verständigt, Martina Merz nach ihrer Bestätigung durch die Hauptversammlung am 1. Februar als Aufsichtsratsmitglied zur Vorsitzenden zu wählen.

Die frühere Bosch-Managerin war bereits vor knapp einem Monat gerichtlich in den Aufsichtsrat berufen worden. Ein weiterer Posten in den Gremium blieb zu dem Zeitpunkt aber frei, nachdem der als Aufsichtsratschef vorgesehene scheidende Daimler-Finanzchef Bodo Uebber nach Medienberichten mit seiner Forderung nach einer Anhebung der Vergütung an der Arbeitnehmerseite gescheitert war.

Für diesen noch immer vakanten Posten wurde laut Mitteilung jetzt der Ex-Finanzchef von Evonik, Wolfgang Colberg, nominiert. Der 59-Jährige war zuletzt Partner bei bei CVC Capital Partners in Frankfurt.

Mit den Entscheidungen findet die Personalkrise bei Thyssenkrupp ihr Ende. Im Sommer hatten zunächst Konzernvorstandschef Heinrich Hiesinger und anschließend Aufsichtsratschef Ulrich Lehner das Handtuch geworfen. Später gab auch noch Aufsichtsratsmitglied Rene Obermann sein Mandat zurück.

Konzernchef ist mittlerweile der frühere Finanzvorstand Guido Kerkhoff. Seinen Posten übernimmt nach der Hauptversammlung Johannes Dietsch.

Die Suche nach einem neuen Aufsichtsratschef gestaltete sich lange schwierig. Airbus-Chef Tom Enders war ebensowenig zu gewinnen wie Ex-Bayer-Chef Marijn Dekkers und Ex-Deutsche-Bank-Vorstand Marcus Schenck. Zuletzt waren Verhandlungen mit Uebber gescheitert.

