- BERENBERG CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 225 (260) PENCE - 'BUY' - CFRA CUTS PETROFAC TO 'BUY' ('STRONG BUY') - TARGET 550 (750) PENCE - CFRA CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'STRONG SELL' - CREDIT SUISSE CUTS BP PRICE TARGET TO 650 (675) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3030 (3175) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS WEIR GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1900) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED +0.07% TO 6706 (CLOSE: 6701.59) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS BAE SYSTEMS TO 'BUY' ('CONVICTION BUY LIST') - TARGET 635 (791) P. - GOLDMAN RESUMES WEIR GROUP WITH 'NEUTRAL' - TARGET 1750 PENCE - HSBC CUTS SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 789 (856) PENCE - 'REDUCE' - JPMORGAN CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1820 (1900) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 720 (700) PENCE - PEEL HUNT CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 540 (760) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES SERCO GROUP TO 'HOLD' ('REDUCE') - TARGET 100 (87) PENCE - RBC CUTS ASOS TO 'OUTPERFORM' ('TOP PICK') - TARGET 3200 (7700) PENCE - UBS INITIATES SUPERDRY WITH 'NEUTRAL' - TARGET 500 PENCE



