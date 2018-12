Das Außenwirtschaftsrecht bietet derzeit die Möglichkeit, dass die Bundesregierung ein Veto gegen den Verkauf von 25 Prozent oder mehr eines deutschen Unternehmens einlegt. Diese Hürde soll nun auf 10 Prozent sinken.

Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Bundeskabinett die Regeln für ausländische Investoren verschärft, die Anteile an deutschen Unternehmen kaufen wollen. Mit einer Änderung der Außenwirtschaftsverordnung wird für sensible Bereiche die Schwelle, ab der die Bundesregierung einen Anteilserwerb durch einen Investor prüfen kann, von derzeit 25 Prozent auf zehn Prozent gesenkt. Das bezieht sich auf Investoren außerhalb der Europäischen ...

