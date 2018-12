In den vergangenen Jahren ist die EBIT-Marge von All for one Steeb ständig gesunken. Hier spielt die Veränderung im Geschäftsmodell eine Rolle. 2018/2019 soll sich der Margenabschwung verlangsamen. Ab dem folgenden Geschäftsjahr soll es mit den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...