Wir nähern uns mit Riesenschritten dem Weihnachtsfest. Anlass genug für Bastian Glasser (Talerbox), in seinem neuesten Video die typischen Börsen- und Finanzthemen mal links liegen zu lassen und sich stattdessen mit einem Lied zu beschäftigen, das inzwischen für Weihnachten pur steht: "Last Christmas" von George Michael. Die einen Menschen werden den Song lieben, die anderen als Albtraum empfinden. Aber eines steht fest: Während der Weihnachtszeit kann man ihm nicht entkommen. Im Radio, in Kaufhäusern ... (Bastian Glasser -Talerbox)

Den vollständigen Artikel lesen ...