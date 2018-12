Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Micron Technology nach Zahlen von 60 auf 48 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal des US-Chipherstellers sei noch etwas schlimmer ausgefallen als er erwartet habe, schrieb Analyst Sidney Ho in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Druck aufgrund von Überangeboten dürfte auch in der ersten Jahreshälfte des neuen Kalenderjahres 2019 zu spüren sein. Ho ist allerdings überzeugt, dass Micron nun rasch reagieren und unter anderem die Ausgaben für Investitionen senken werde./ck Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2018 / 03:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US5951121038