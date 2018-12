Die unfassbare Flut von Plastikmüll gilt als eine der zentralen Herausforderungen für die Menschheit. Längst hat auch die Fondsindustrie mit entsprechenden Branchenfonds reagiert, ganz neu ist zum Beispiel ein Wasser- und Abfallfonds von Fidelity.Das Bild ging um die Welt: Im November strandete ein Wal mit fast sechs Kilogramm Plastik im Bauch an der indonesischen Küste. Der Meeressäuger hatte 115 Plastikbechern, zwei Flip-Flops und 80 Plastiktüten aufgenommen und ist daran verendet. Dieser Fund gilt als besonders drastisch und emotional aufrüttelnd, doch der immer mehr werdende Plastikmüll ist längst allgegenwärtig. Fische, Schildkröten und andere Meeresbewohner, aber auch Seevögel nehmen die größeren und kleineren Kunststoffreste auf, welche als Mikropartikel über Speisefische und Meeresfrüchte in den Menschen gelangen. Auch winzige Rückstände aus in Plastik verpackten Lebensmitteln und PET-Flaschen landen im menschlichen Organismus. Welche Auswirkungen dies für unsere Gesundheit hat, ist noch nicht erforscht.

