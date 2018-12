Die estnische Filiale der dänischen Danske Bank ist wegen Geldwäsche ins visier der Ermittler geraten. Zehn Mitarbeiter wurden nun verhaftet.

Im Geldwäsche-Skandal bei der Danske Bank hat es in Estland die ersten Festnahmen gegeben. Zehn frühere Mitarbeiter der größten dänischen Bank seien in Gewahrsam, teilte die estnische Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die estnische Filiale spielt eine Schlüsselrolle im Geldwäsche-Skandal: Über sie sollen ...

