Bonn (www.anleihencheck.de) - Seitdem die FED Ende 2015 den Leitzins das erste Mal in diesem Zyklus angehoben hat, folgten sieben weitere Schritte à 25 Basispunkte auf zuletzt 2,00 bis 2,25%, so die Analysten von Postbank Research. Auf der heutigen FOMC-Sitzung dürfte ein weiterer Zinsschritt folgen. Da die Analysten von Postbank Research 2019 von einer Fortsetzung des US-Konjunkturaufschwungs ausgehen würden und die Inflationsrate weiterhin nahe an der Zielmarke der FED von 2% liegen sollte, würden sie damit rechnen, dass die FED den Leitzins 2019 noch dreimal erhöhe und den Zyklus dann bei einem Zinsniveau von 3,00 bis 3,25% beende. Allerdings werde der Zinsanhebungskurs mit der fortschreitenden Annäherung des Leitzinses an ein neutrales Niveau anders als in den Jahren 2017/18 wohl kein Selbstläufer mehr sein. Es sei davon auszugehen, dass die FED weitere Schritte in zunehmendem Maße von der Entwicklung der ökonomischen Fundamentaldaten - vor allem der Beschäftigung, der Inflation und der Inflationserwartungen - abhängig machen werde. Möglicherweise werde FED-Präsident Powell dies bereits auf der heutigen Pressekonferenz ankündigen, um die Marktteilnehmer dahingehend zu beruhigen, dass das FOMC sorgfältig darauf achten werde, keinen zu restriktiven geldpolitischen Kurs einzuschlagen. (19.12.2018/alc/a/a) ...

