Berlin (ots) - Anlässlich der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten des Bundesernährungsministeriums (BMEL) erklärt Günter Tissen, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker e.V. (WVZ):



"In der Grundsatzvereinbarung hatten wir festgehalten, dass es darum geht, die Kalorienaufnahme der Bevölkerung zu senken. Diesen Gedanken finden wir zentral in der Reduktionsstrategie wieder. Jetzt müssen alle Beteiligten genau darauf achten, dass mit der Nährstoffreduktion der Kaloriengehalt entsprechend sinkt. Denn gängige Praxis ist es bisher, dass Zucker durch andere kalorienhaltige Zutaten ersetzt wird. Im Kampf gegen Übergewicht gilt aber: Nur die Kalorie zählt."



Über die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V.:



Die WVZ ist die zentrale Organisation der deutschen Zuckerwirtschaft. Ihr gehören die Verbände der 28.000 Rübenanbauer, die vier Zucker erzeugenden Unternehmen und Firmen des Zuckerhandels an. Sie vertritt die gemeinsamen Interessen insbesondere auf den Gebieten Anbau und Verarbeitung von Zuckerrüben, Zucker und Nebenerzeugnissen, Zuckermarkt- und Agrarpolitik sowie Außenhandelsrecht und Handelspolitik.



