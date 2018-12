Winterthur (ots) -



Mit "IFP-R3" hat Autoneum sein bewährtes Herstellungsverfahren für

multifunktionale, filzbasierte Stirnwand- und Bodenisolationen weiter

verbessert und die dazugehörige Produktionslinie modernisiert. Die

neue Anlage zeichnet sich durch eine höhere Fertigungsfrequenz,

geringere Wartungsintensität und weniger Materialverbrauch aus.

Gleichzeitig ist "IFP-R3" prädestiniert für die Fertigung

grossflächiger Komponenten mit hoher akustischer Leistung, weshalb

sich die Bauteile speziell für den Einsatz in Geländewagen eignen.



Um Automobilhersteller in der Produktion von leichteren, leiseren

und verbrauchsarmen Fahrzeugen zu unterstützen, hat Autoneum sein

Verfahren für die Fertigung leichtgewichtiger Stirnwand- und

Bodenisolationen optimiert. Der vollautomatisierte

Herstellungsprozess "IFP-R3" basiert auf dem von Autoneum

entwickelten "Rotating Injection Fiber"-Verfahren. Hierbei wird das

Basismaterial, eine Filzfasermischung, kontinuierlich in eine

Komponentenform eingefüllt, die sich in einer rotierenden Trommel

befindet. So entstehen stabile Zwischenprodukte, die anschliessend zu

Akustikkomponenten verarbeitet werden.



Die "IFP-R3"-Anlage verfügt im Vergleich zum Vorgängermodell über

zwei zusätzliche Zuführungssysteme für die Filzfasermischung. Diese

ermöglichen einen signifikant höheren Produktionsausstoss und

gleichzeitig eine um 50% schnellere Fertigung. Im Zuge der

Linienerweiterung können neu grossflächige Filzmatten zu Stirnwand-

und Bodenisolationen verarbeitet werden, welche sich speziell für

Geländefahrzeuge und SUVs eignen. Damit trägt Autoneum massgeblich

zur Gewichts-, Geräusch- und Emissionsreduzierung dieser weltweit

stark nachgefragten Fahrzeugsegmente bei. Mit der

Verfahrensumstellung erreicht Autoneum darüber hinaus eine

verbesserte Umweltbilanz des Herstellungsprozesses, da weniger

Faserausschüsse anfallen und diese in der Produktion wiederverwendet

werden können.



"IFP-R3" ist in verschiedenen nordamerikanischen Werken von

Autoneum und dem Joint-Venture-Unternehmen UGN bereits in Betrieb und

kommt künftig auch an Autoneum-Standorten in Europa und China zum

Einsatz.



