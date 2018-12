Zürich (ots) - Die Schweizer Gaswirtschaft und Nicola Spirig

setzen ihre langjährige, erfolgreiche Partnerschaft fort: Die

Triathletin und der Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

haben in diesen Tagen den bestehenden Vertrag verlängert.



Die 36-jährige Nicola Spirig, die von der Gaswirtschaft seit 2008

unterstützt wird, schaut auf eine aussergewöhnliche Karriere zurück.

Sie ist eine der erfolgreichsten Schweizer Sportlerinnen und gewann

in diesem Jahr den sechsten Europameistertitel im Triathlon. Zudem

ist sie erste Triathletin mit zwei Olympiamedaillen: 2012 gewann sie

Gold in London, im Jahr 2016 Silber in Rio. Die vierfache

Olympiateilnehmerin holte sich im Laufe ihrer Karriere je einen Welt-

und Europameistertitel bei den Juniorinnen. Hinzu kommt ein

U-23-Weltmeistertitel im Duathlon und unzählige weitere sportliche

Erfolge.



"Wir haben in den vergangenen Jahren die Karriere von Nicola

Spirig begleiten dürfen. Sie ist eine aussergewöhnliche Sportlerin

und eine ideale Markenbotschafterin für Erdgas und Biogas", sagt

Andreas Mehr, Leiter Sponsoring beim Verband der Schweizerischen

Gasindustrie VSG. "Wir freuen uns sehr, die Erfolgsgeschichte mit

Nicola Spirig fortzusetzen und die Ausnahmeathletin zu unterstützen,

damit sie ihr Ziel - die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in

Tokyo - erreicht."



Umwelt- und klimaschonender Energieträger



Erdgas wird in der Schweiz hauptsächlich zur Wärmeerzeugung in

Haushalten und als Prozesswärme in der Industrie genutzt. Mit dem

über 20'000 Kilometer langen Transport- und Verteilnetz sind heute

drei Viertel der Schweizer Bevölkerung erschlossen. Biogas, eine

erneuerbare und CO2-neutrale Energie aus natürlichen Abfallstoffen,

wird in der Schweiz immer beliebter. Immer mehr Gasversorger mischen

dem Erdgas einen festen Biogas-Anteil bei. In der Schweiz sind zudem

über 13'000 Fahrzeuge in Betrieb, die mit Erdgas und Biogas umwelt-

und klimaschonend unterwegs sind.



Originaltext: Verband der Schweizerischen Gasindustrie VSG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100059467

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100059467.rss2



Kontakt:

Thomas Hegglin, Mediensprecher VSG, 044 288 32 62, Hegglin@erdgas.ch