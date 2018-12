Echte Toleranz respektiert auch den Gegner. In den Arenen von Politik und Wissenschaft ist nichts gewonnen, wenn man sich nur gegenseitig bescheinigt, über die Meinung des anderen empört zu sein. Die liberale Sozialphilosophie zeigt Wege aus der Moralfalle.

Es gehört zu den vornehmsten Aufgaben in der liberalen Demokratie, die freie Meinungsäußerung gerade auch derjenigen zu wahren, deren Weltbild und/oder Auftreten einem fremd oder gar zuwider sind. Die darin zum Ausdruck kommende Haltung folgt keinem moralischen Appell, sondern wendet sich an das Eigeninteresse vernunftbegabter Menschen. Die Ratio hierzu wurzelt tief in der liberalen Sozialphilosophie, die den Erfolg sozialer Koordination darauf zurückführt, inwieweit eine Gesellschaftsordnung das unter den Mitgliedern verteilte Wissen zugänglich macht.

Jeder Einzelne verfügt nur über einen verschwindend geringen Bruchteil des menschlichen Wissens und ist zudem auch noch fehlbar. Man kann sich daher eines überlegenen Wissens nie sicher sein - im Gegenteil: Die Wahrscheinlichkeit, für ein bestimmtes Wissensfeld irgendwo auf der Welt seinen Meister zu finden, ist sehr hoch. Darüber hinaus ist das Wissen der Menschheit immer nur vorläufig. Jeden Tag könnte jemand etwas entdecken, das bisherige Gewissheiten obsolet macht. Oder, um es mit dem britischen Philosophen und Ökonomen John Stuart Mill ("Über die Freiheit", 1859) zu sagen: "Jede Unterbindung einer Erörterung ist eine Anmaßung von Unfehlbarkeit."

Es ist daher ein Gebot der Klugheit, andere Ansichten an sich heranzulassen. Selbst wenn man dabei viel Unsinn ertragen muss - es könnte einem der eine zündende Gedanke entgehen, auf den man von allein nie gekommen wäre. Und natürlich hilft der Austausch mit kritischen Gegenmeinungen auch, die eigene Position zu schärfen und dabei selbst neues Wissen zu entdecken. So sind die beiden österreichischen Ökonomen Ludwig von Mises und Friedrich August von Hayek gerade in der Kontroverse um die Unmöglichkeit der sozialistischen Wirtschaftsrechnung zu wissenschaftlicher Höchstform aufgelaufen. Herausgekommen ist dabei ein Verständnis von Marktprozessen, das bis heute richtungweisend für die moderne Wirtschaftswissenschaft ist.

Im freiheitlichen Diskurs kommt es auf das einzelne Argument an, nicht darauf, ob einem die Beteiligten sympathisch sind oder ob sie in anderen Themenfeldern falschliegen. So bleibt die Pearson-Korrelation ein nützliches Instrument der Statistik, auch wenn ihr Erfinder, der britische Mathematiker Karl Pearson, mit seiner abenteuerlichen Rassenlehre zu Recht schärfster Kritik ausgesetzt ist. Die Grundidee der Wissenschaftsfreiheit - im wissenschaftlichen Diskurs sind nur durch Forschungsfreiheit Fortschritte zu erzielen - gilt entsprechend für den politischen Diskurs in der liberalen Demokratie.Die Sozialistin Rosa Luxemburg steht für den Gegenentwurf zu dieser Ordnung. Ihre Forderung "Freiheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...