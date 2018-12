Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Credit-Suisse-Aktie nach dem Investorentag der Schweizer Großbank von 20,80 auf 21,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die angekündigten Aktienrückkäufe habe er nun in seinen Schätzungen ebenso berücksichtigt, wie die aktualisierte Prognose zur Steuerquote, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe er nun auch die Ziele für das vierte Quartal eingearbeitet./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2018 / 20:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-12-19/12:23

ISIN: CH0012138530