Zürich - Im Jahr 2018 haben weltweit deutlich weniger Unternehmen den Schritt aufs Parkett gewagt als im Vorjahr: Die Zahl der Börsengänge (Initial Public Offering = IPO) sank um 21 Prozent auf 1359. Während der chinesische IPO-Markt (einschliesslich Hongkong) sogar einen Rückgang um 49 Prozent auf 307 Transaktionen verzeichnete und die IPO-Aktivitäten in Europa um 16 Prozent auf 228 zurückgingen, legte der US-amerikanische Markt gegen den weltweiten Trend zu - um 14 Prozent auf 205.

Das Gesamtvolumen aller weltweiten Börsengänge stieg hingegen - vor allem dank Megatransaktionen wie dem 21-Milliarden-Dollar-IPO der Softbank-Mobilfunktochter. Hinzu kam die Rekordanzahl von 40 Börsengängen stark wachsender Technologieunternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarden US-Dollar, sogenannter Unicorns. Gegenüber 2017 stieg das Emissionsvolumen weltweit um 6 Prozent auf knapp 205 Milliarden US-Dollar.

Höhere Emissionserlöse

In China und Hongkong wurde, trotz der stark zurückgegangenen Zahl von Börsengängen, ein Wachstum des Emissionsvolumens von 13 Prozent auf insgesamt 57 Milliarden US-Dollar verzeichnet. In den USA stiegen die Emissionserlöse sogar um 31 Prozent auf 53 Milliarden US-Dollar. Auf dem europäischen Markt hingegen nahmen Börsenneulinge nur noch 39 Milliarden US-Dollar ein - 17 Prozent weniger als im Vorjahr.

Als besonders schwach erwies sich das vierte Quartal mit einem Rückgang der weltweiten Emissionserlöse um 10 Prozent auf 54 Milliarden US-Dollar, während die Zahl der Transaktionen sogar um 34 Prozent auf 326 schrumpfte. Auf allen Märkten sank die Zahl der Börsengänge im vierten Quartal: An den chinesischen Börsen um 56 Prozent, in den USA um 37 Prozent und in Europa um 35 Prozent. Das sind Ergebnisse des aktuellen weltweiten IPO-Barometers des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY (Ernst & Young).

Deutscher IPO Markt auf dem höchsten Stand seit 2000

Der deutsche IPO Markt konnte sich 2018 trotz einiger abgesagter oder verschobener Börsengänge dem europäischen Negativtrend entziehen und erreichte beim Emissionsvolumen sogar den höchsten Stand seit dem Jahr 2000. An deutschen Börsen wurden im Jahr 2018 insgesamt 18 Börsengänge verzeichnet, nach 14 im Vorjahr. Zusätzlich zog es ...

