Deutschland verzeichnete in diesem Jahr den geringsten Energieverbrauch seit Anfang der 1970er Jahre. Auch der CO2-Ausstoß ging zurück. Die Erneuerbaren erreichten 2018 einen Anteil von 14 Prozent am Primärenergieverbrauch.Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) geht davon aus, dass der Energieverbrauch in diesem Jahr um fünf Prozent auf 12.900 Petajoule gesunken ist. Dies sei der niedrigste Stand seit Anfang der 1970er Jahre, heißt es am Mittwoch. Die Verbrauchsrückgänge hätten alle fossilen Energieträger betroffen, während allein die erneuerbaren Energien Zuwächse in diesem Jahr verzeichnen ...

